الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 4 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوي بالجيزة، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوي جنوب المحافظة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.