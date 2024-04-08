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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف موقعًا في خربة العدس شمال شرق رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة استهدف بها موقعًا في خربة العدس شمال شرق رفح الفلسطينية.

واقتحمت شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى وقامت بالاعتداء على المصلين بالضرب، كما اعتقلت اثنين خلال تواجدهم في محيط المسجد الأقصى.

وخرج اليوم، عدد من الفلسطينيين المحتجين في مسيرة من بلدة عتيل شمال طولكرم بعد الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة في سجون الاحتلال، جاء ذلم حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في بلدة جيوس بقلقيلية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي في شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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