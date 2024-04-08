طلب التحريات في مصرع طفل سقط من أعلى سلم بالوراق

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول مصرع طفل أثر سقوطه من أعلى درج "سلم" بالعقار الذي يقطن به بالوراق، وانتدبت الطب الشرعي لإعداد تقرير بفحص جثمانه، لمعرفة إذا كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل 10 سنوات بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى السلم خلال محاولة هروبه من تعدي والده لخروج الطفل واللهو خارج المنزل ليلا وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.