طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف بلدة السلطانية جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة السلطانية جنوب لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

ومنذ قليل، خرجت احتجاجات غاضبة في منطقة جبيل بعد اختطاف مسؤول بحزب القوات اللبنانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية نفذت ضربات جوية على حزب الله اللبناني كفركلا، كما قالت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت قذائف صاروخية من داخل لبنان، دون وقوع إصابات وهاجم الجيش مصادر النيران.