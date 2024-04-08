فلسطين.. وقفة احتجاجية في بلدة عتيل بعد الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة

خرج عدد من الفلسطينيين المحتجين في مسيرة، اليوم الإثنين، من بلدة عتيل شمال طولكرم بعد الإعلان عن استشهاد الأسير وليد دقة في سجون الاحتلال، جاء ذلم حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة في بلدة جيوس بقلقيلية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

ويستمر الطيران الحربي الإسرائيلي في شن غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية جراء استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في شارع فهمي بيك بميدان فلسطين في غزة.

وأمس الأحد، تجمع مستوطنون إسرائيليون قرب كفر لاقف جنوب مدينة قلقيلية ويعتدون على مركبات المواطنين الفلطسنيين.