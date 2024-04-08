فلسطين.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية عنيفة على شرق خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشن غارات جوية عنيفة على شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية جراء استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في شارع فهمي بيك بميدان فلسطين في غزة.

وأمس الأحد، تجمع مستوطنون إسرائيليون قرب كفر لاقف جنوب مدينة قلقيلية ويعتدون على مركبات المواطنين الفلطسنيين.

كما أفادات مصادر طبية فلسطينية أمس الأحد، بانتشال جثامين 12 شهيدًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس منذ صباح اليوم.