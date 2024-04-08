بحضور وزير الشباب والرياضة.. محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير ملعب نادي سيدي بشر.. صور

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، أعمال التطوير الخاصة بملعب نادي سيدي بشر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن اللواء محمد الشريف عن التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه من موارد محافظة الإسكندرية لصالح ملعب نادي سيدي بشر، مشيدًا بأعمال التطوير بالملعب والتي جاءت في وقت قياسي، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال السنوات الماضية رفع كفاءة عشرات المراكز الشبابية، فضلًا عن بناء العديد من المراكز الشبابية الجديدة خاصة في الأماكن النائية.

وأوضح أن المنظومة الرياضية في ظل دعم القيادة السياسية قد حققت العديد من الإنجازات والتطورات غير المسبوقة، وذلك تأكيدًا على دور الرياضة في تعزيز قدرات وإمكانات الشباب وفي ظل رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة والتراخيص اللازمة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية، باعتبارها متنفسًا هامًا للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

من جانبه، بدأ وزير الرياضة حديثه بتوجيه الشكر للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي وجه سيادته بسرعة إعادة فتح الملعب مرة أخرى إلى أهالي المنطقة، كما أمر السيد رئيس الجمهورية بتطوير وتجميل الملعب قبل اعادة الافتتاح اليوم وهو ما تم تنفيذه بزمن قياسي بلغ "١٠" أيام فقط ليظهر بالمظهر المشرف الذي تشاهدونه اليوم فى حفل افتتاح أعمال التطوير.

واشار صبحي الى أن أعمال تطوير الملعب والذي يحمل فى طياته تاريخًا طويلًا يصل الى ٦٠ عامًا حيث تم تنفيذ الملعب فى الستينيات من القرن الماضي، وقد تم تجديد الملعب الخماسى وفرش الملعب بالكامل بالنجيل الصناعى وتركيب الشبك على الأسوار الحديدية الخاصة به، وتوجه صبحي بالشكر على التواجد الكثيف اليوم من قبل نجوم ورؤساء الأندية المصرية ومنهم كابتن حسام وابراهيم حسن المدير الفنى ومدير الكرة للمنتخب المصري لكرة القدم وأختتم أشرف صبحي وزير الرياضة حديثه بالشكر الى صندوق تحيا مصر والذي ساهم بشكل كبير فى اعادة تطوير الملعب بنادى سيدي بشر بالإسكندرية.

وبدأت مراسم افتتاح اعمال التطوير للملعب الخماسي بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض فيديو وثائقي عن تاريخ انشاء الملعب الخماسي ونبذة عن نادي سيدي بشر.

وشاهد وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية عرضًا رياضيًا لفرق الطلائع التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية وأيضا قاما بمتابعة جزء من تدريبات فرق براعم كرة القدم بالنادى وعرض لفريق الكاراتية واختتمت الجولة الافتتاحية بمشاهدة مباراة استعراضية لقدامى لاعبي الزمالك والأهلى بمشاركة النجوم السابقين لكبار الكرة المصرية الأهلى والزمالك والذين تم تكريمهم من قبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

حضر الافتتاح، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، والأستاذ/ محمد السيد مجاهد، والمهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، والاستاذ أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج، والاستاذ سيد سمرة رئيس نادى اصحاب الجياد، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ولفيف من نجوم الرياضة المصرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.