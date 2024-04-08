ألــوان| إيهاب شاكر.. أشهر رسامى كتب الأطفال فى مصر

إيهاب شاكر، واحد من أهم رموز الفن التشكيلي المعاصر والذي أبدع في شتي المجالات الفنية من الكاريكاتير والرسم الصحفي ورسوم الأطفال والرسوم المصاحبة للكتابة الأدبية والأغلفة والتصوير والرسوم المتحركة، وحقق في كل منها قدرًا كبيرًا من التميز والتفرد والإتقان.

بدأ ايهاب شاكر عمله فى الصحافة عام ١٩٥٣، وهو لا يزال طالبًا بالسنة الأولى بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير من خلال مجلة «روز اليوسف»، وعمل في مجلة «صباح الخير» منذ عام ١٩٦٠، وهو شقيق الفنان الراحل ناجي شاكر مصمم عرائس الأوبريت الشهير «الليلة الكبيرة».

مسيرة فنية

لمع اسمه من خلال رسوم مجلات: «سندباد، ميكى ماوس، وسمير، دار الهلال، ماجد، وهو من مؤسسي مجلة «علاء الدين» للأطفال «مؤسسة الأهرام».

عمل «شاكر» رسامًا بمجلات الأطفال الفرنسية، كما ألف وأخرج عدة أفلام رسوم متحركة، وعرضت أعماله التشكيلية داخل مصر وخارجها وتميزت رسومه بالمزج بين الكاريكاتير والتصوير الزيتي لكن شهرته اعتمدت على رسومه لقصص الأطفال التي كتبتها زوجته سمر شفيق.

وكان منسقًا لمعرض كتب الأطفال في براتسلافا ١٩٨٩ وعضوًا بلجنة التحكيم للأفلام القصيرة في الإسماعيلية ١٩٩١، ولجنة التحكيم الدولية في مهرجان أنس بفرنسا ١٩٩٣، وعضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان سينما الأطفال ٢٠٠٤، وعضو لجنة تحكيم أفلام سينما الأطفال بأصفهان ٢٠٠٤.

أخرج الراحل عدة أفلام تسجيلية منها: «الزجاجة، وأغاني الحيوانات» ومن مؤلفاته: كتاب عقلة الإصبع في مملكة النمل، عن دار المعارف ١٩٦٠، والقطة بوسي، عن دار المعارف ١٩٦٣.

جوائز

حصل على جائزة أحسن فيلم رسوم متحركة في المهرجان القومي للسينما بمصر ١٩٩٦، والجائزة الثانية للسيدة سوزان مبارك عن رسوم كتاب حكاية أرجواز، وحصل نفس الكتاب على جائزة الـ«IBBY» الدولية ٢٠٠١-٢٠٠٢.

كما حصل على جائزة أحسن ملصق عن فيلم الكيت كات للمخرج داود عبد السيد، وجائزة التميز الأولى للسيدة سوزان مبارك عن رسوم كتاب لو كنت ملكًا ٢٠٠١.

تم تكريمه من الدولة عن رسومه الصحفية عبر مشواره الصحفي من ١٩٥٣ - ٢٠٠٤، وحصل على جائزة السيدة سوزان مبارك الثانية عن الكتابة لكتاب (الملك لير) ٢٠٠٥.

نال عدة جوائز عن رسوم أغلفة الكتب في معرض فرانكفورت بألمانيا، وحصل فيلم "واحد-اثنين-ثلاثة" إنتاج فرنسي على جائزة الجودة من المركز القومي الفرنسي، ومثل فرنسا في ٤ مهرجانات دولية: (آنس، ولوكا، وملبورن، ومدارس) ١٩٧٤.

إسهامات العامة

كلف إيهاب شاكر بالعمل قوميسير معرض كتب الأطفال في براتسلافا ١٩٨٩، وعضو لجنة التحكيم للأفلام القصيرة بالإسماعيلية ١٩٩١، كما كان عضو لجنة التحكيم الدولية في مهرجان أنس بفرنسا ١٩٩٣، وعضو ايضا لجنة تحكيم الافلام الطويلة بمهرجان سينما الاطفال٢٠٠٤، وعضو لجنة تحكيم أفلام سينما الأطفال بأصفهان ٢٠٠٤.

مقتنيات رسمية

له مقتنيات عديدة فى متحف الفن المصري الحديث.

حول رؤية الفنان

قال عنه الناقد كمال الجويلى: "مظاهر الحياة والعادات الشعبية انعكست على رسومه ولوحاتها التصويرية.. اهتم الفنان إيهاب شاكر بالتعبير الإبداعي، إلى جانب الكاريكاتير كرسام بارز في دار روزاليوسف، بالتعبير من خلال التكوينات القائمة على الخط في التكوين الإنساني لحواء وإظهار جمالياتها بطابع شرقي كلى. ثم طور أسلوبه في الأعوام الأخيرة بأسلوب تعبيري جمالي يعتمد على الكتلة واللون بإرهاف شديد".

رحيل صاحب الثقافة والفن

رحل رسام الأطفال المصري إيهاب شاكر عن عالمنا فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩، عن عمر ناهز الـ ٨٦ عاما.