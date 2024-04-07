الحشاشين الحلقة الـ 28.. عمر الخيام يسافر ليختار قبره

شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الحشاشين، عدد من الأحداث المثيرة، وكان من أبرزها عندما قرر عمر الخيام صديق حسن الصباح أن يترك كل شي خلفه ويسافر إلى نيسابور حتى يبني قبره.

وقال الخيام خلال الحلقة أنه لم يختر المكان الذي ولد فيه، لكنه سيختار المكان الذي سيموت فيه، وأشار خلال الحلقة إلى إن القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال، وأن تكون المنطقة مليئة بالزهور والورود ذات الرائحة الذكية.

“الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.