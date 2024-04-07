ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحشاشين الحلقة الـ 28.. عمر الخيام يسافر ليختار قبره

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الحشاشين، عدد من الأحداث المثيرة، وكان من أبرزها عندما قرر عمر الخيام صديق حسن الصباح أن يترك كل شي خلفه ويسافر إلى نيسابور حتى يبني قبره.

وقال الخيام خلال الحلقة أنه لم يختر المكان الذي ولد فيه، لكنه سيختار المكان الذي سيموت فيه، وأشار خلال الحلقة إلى إن القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال، وأن تكون المنطقة مليئة بالزهور والورود ذات الرائحة الذكية.

“الحشاشين” من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

الحشاشين احداث مسلسل الحشاشين