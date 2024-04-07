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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. ختام دورة رمضانية نسائية بمركز شباب الزهور في بورسعيد

صورة تذكارية للفريق
صورة تذكارية للفريق الفائز
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أُختتم بمركز شباب الزهور في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، فعاليات دورة رمضانية نسائية في كرة القدم.

وتضمن حفل ختام البطولة الذي شهد حضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، عدد من الفقرات الفنية وفي مقدمتها فقرة السمسمية.

شارك في منافسات البطولة التي استمرت لمدة أسبوع 8 فرق من محافظات: المنصورة والشرقية وبورسعيد، وحصد كأس البطولة فريق الزهور "ب" والمركز الثاني جاء الزهور "أ"،بينما فاز بالمركز الثالث فريق نجوم بورفؤاد، وحل بالمركز الرابع فريق نجوم الدراويش من محافظة الشرقية.

وسُلمت 4 كؤوس لأصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، فضلا عن توزيع ميداليات وشهادات تقدير على اللاعبين، وكؤوس هداف البطولة وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى.

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دورة رمضانية هداف البطولة محافظة بورسعيد محافظة الشرقية مركز شباب الزهور