اقرأ غدا في "البوابة".. "الصحة العالمية": المستشفى الأكبر في غزة تحوّل إلى مجرد هيكل تملؤه الجثث

الأحد 07/أبريل/2024 - 10:34 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 8 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يُحذر خلال لقاء رئيس الـ "CIA" من خطورة الأوضاع الإنسانية بغزة

.. والقاهرة تستضيف جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار

"الصحة العالمية": المستشفى الأكبر في غزة تحوّل إلى مجرد هيكل تملؤه الجثث

بريطانيا مصدومة من حمام الدم.. وتدعو لوقف الحرب

"أوتشا" تدين خيانة الإنسانية في القطاع.. وتدعو إلى محاسبة المسئول

جيش الاحتلال يعلن انسحاب قواته من خان يونس

بكين تبدأ دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي

اليوم.. وزير الخارجية الروسي يزور الصين

عبد الرحيم علي يُهنئ القيادات الصحفية الجديدة

بعد الهجوم على سفارتها بدمشق.. إيران تتوعد إسرائيل بالانتقام

وزير الدفاع الإسرائيلي: اكتمال الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يحدث في مواجهة طهران