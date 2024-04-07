س آي استس مانجمنت تفوز بأفضل مدير أصول في مصر لعام 2024

أعلنت س آي استس مانجمنت ، التابعة لمجموعة سي آي كابيتال ، عن فوز (CIAM)، لإدارة أصول رأس المال بجائزة أفضل مدير أصول في مصر (2024) من مجلة المشتقات المالية اعترافا بحجم ونمو CIAM الذي لا مثيل له، جنبا إلى جنب مع تفوقها الثابت والراسخ المستدام على جميع فئات الأصول بسوق المال بمصر.

وقال دكتور عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي لشركة سي أي كابيتال لإدارة الأصول،في تصريحات سابقة ،عن ارتفاع حجم محفظة الأصول المدارة لتصل إلى 66 مليار جنيه، مما يضع الشركة في صدارة السوق المصري من حيث حجم الأصول المدارة خلال عام 2023، و لتصبح من كبرى شركات إدارة الأصول بالشرق الأوسط، كما أنها الأولى في عدد الصناديق بإجمالي 29 صندوقا من إجمالي 163 صناديق مستحوذة على نسبة تقدر بحوالي 21% من إجمالي عدد الصناديق في السوق المصري.



أوضح "، أن حجم الأصول المدارة لشركة سي أي كابيتال ارتفع من 15 مليار جنيه في سبتمبر ٢٠٢٢ إلى 45 مليار جنيه بعد نقل صناديق بنك مصر إلى الشركه ودمج نشاط اداره أصول مصر كابيتال في سبتمبر عام 2022، واستمر رحلة النمو ليصل إلى حوالي 66 مليار جنيه بنهايه عام ٢٠٢٣.



وحول أبرز صناديق الاستثمار لشركة سي أي كابيتال، قال إن الشركة تدير عدة صناديق استثمارية ضخمة أبرزها صندوق "يوم بيوم"، وهو ثاني أكبر صناديق الاستثمار في مصر بإجمالي أصول 27 مليار جنيه، مضيفًا أن صناديق الاستثمار المدارة من الشركة حققت أعلى معدلات النمو ، كما استطعنا مضاعفة عدد الصناديق.

وذكر د. عمرو أبو العنين، أن الشركة تدير تقريبا كافه أنواع اصول أسواق المال المتاحة في السوق، كما تعمل على تأسيس وإطلاق صنايق جديدة تلبي احتياجات السوق، مشيرا في هذا الصدد إلى صندوق مصر اكويتي كاول صندوق استثمار index tracker تم استحداثه بالسوق المصري وهو يحاكي أداء المؤشر الرئيسي للبورصة، والذي شهد إقبالا ضخما، وتضاعف حجم رأس مال الصندوق 10 أضعاف منذ إطلاقه.



وعن الأداء المالي لشركة سي أي كابيتال، قال إن الشركة استطاعت تحقيق 264 مليون جنيه عوائد من نشاط إدارة الأصول، والصناديق محافظين على عوائد الاصول المتفوقه، كما أن العوائد المتراكمة من 6 إلى 7 سنوات تضع الشركة في المقدمة في كافة أنواع الأصول التي تديرها بما يدعم أهداف الشركه من تحقيق العوائد المتفوقه المستدامه.