تعرف على أدعية عيد الفطر المبارك

مع اقتراب بدا عيد الفطر، يبحث المسلمون، عن دعاء عيد الفطر من أعياد المسلمين التي يجب على المسلم الفرح بها و تعظيمها؛ و قال الله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

،وأوّل عيد في الإسلام، هو عيد الفطر على الصحيح من أقوال العلماء، قال المباركفوري: "واتفقوا على أن أول عيد صلّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها"، وقال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال : قد أبدلَكُم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الفطرِ والأضحى)،

دعاء عيد الفطر

ولم يرد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- بخصوص عيد الفطر، وإنَّما الوارد عنه أنَّه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى أيّ هلال شهر يدخل يقول: (اللهمَّ أهلَّهُ علينا باليمنِ والإيمانِ، والسلامةِ والإسلامِ، ربِّي وربُّكَ اللهُ)،[وفيما يأتي أدعية عامة يمكن للمسلم أن يدعو بها في عيد الفطر:

أدعية م في عيد الفطر.

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين برحمتك ومغفرتك ورضوانك يا الله يا رحيم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعطنا يا الله يا من تعطي من تشاء ويا مانع من تشاء، اللهم فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، اللهم لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، اللهم وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، اللهم واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الخالدة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم .

اللّهُمَّ في عَيد الفطر هذَا يوم مبارك، والمسلمون مجتمعون في أقطار أرضك يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب وأنت الناظر في حوائجهم فأسألك بجودك وكرمك أن تتقبل منّا الصيام والقيام يا ربّ العالمين وأن تبارك لنا في عيدنا السعيد يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

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اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم تقبّل منا الشهر الكريم الذي صمناه لك خالصًا لوجهك الكريم واجعل العيد علينا سعيد، يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.

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ربنا نسألك أن تكتبنا مع عبادك الصالحين الفائزين، الذين أنعمت عليهم بجنتك الوارفة، ونسألك يا الله دوام العطايا والنعم، يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

ربنا لا تحرمنا من العيشة التقية، ونسألك يا الله ميتة سوية، ولا تردنا إليك يا الله ونحن مخذولون أو مفضوحون، ربنا لا تأخذنا إليك بغتة، ولا تجعلنا ممن ضلوا عن الحق والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا ما دعوناك به.﻿

ربنا لقد أفطرنا في هذا اليوم بفطرك السعيد، والتزمنا بما أمرتنا، والتزمنا بصلة الأرحام والمودة والمداومة على الذكر والصلاة، فاجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا.﻿

يا الله أتيتك خاضعًا مقرًا بذنوبي وإساءتي إلى‏ نفسي فيا عظيم يا عظيم يا عظيم، تقبّل منّي الصيام والقيام، واغفر لي ذنوبي، فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا الله لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم يا رب العالمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير فاستجب لنا، اللهم صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

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