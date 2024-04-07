بينهم 4 سيدات وطفلان.. إصابة 11 في انقلاب ميكروباص بمنطقة " النقب" بالوادي الجديد

أصيب 11 شخصا بينهم 4 سيدات وطفلان، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة النقب بطريق " الخارجة – أسيوط" بالقرب من 65 بالطريق أسفر عن إصابة كل من عبد الله مهدي محمد، 20 عاما، محمد متولي عبد الرحيم، 64 عاما، سعدية أحمد شيخون، 52 عاما، محمد حسني صالح، 30 عاما، عادل محمود سليمان، 61 عاما، ونجله محمود، 9 أعوام، سحر احمد حسن، 41 عاما، إيمان محمود عز الدين، 30 عاما، زياد أحمد حسن، 10 أعوام، محسن شعبان عبد الرحيم، 37 عاما، مها احمد حسن، 28 عامًا وكلهم مقيمون بمركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما رفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون إدارة المرور آثار الحادث من طريق " الخارجة- أسيوط".