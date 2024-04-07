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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الروسية تعترض 15 طائرة أوكرانية بدون طيار

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في اعتراض وتدمير 15 طائرة بدون طيار من صنع أوكراني، فوق مناطق بيلجورود وبريانسك الحدوديتين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية جاءت في سياق إحباط محاولة هجوم إرهابي من قِبل النظام الأوكراني في 7 أبريل، حيث كانت تلك الطائرات بدون طيار مخصصة لاستهداف أهداف في الاتحاد الروسي.

وبحسب تقرير الوكالة العسكرية، تم تنفيذ المهمة بنجاح، حيث تمكنت القوات الروسية من اعتراض وتدمير الطائرات البدون طيار الأوكرانية، وذلك بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغ عدد الطائرات المدمرة 15 طائرة، منها 12 طائرة في بيلجورود و3 طائرات في بريانسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية للتصدي لأي تهديدات تشكل خطرًا على سلامة الاتحاد الروسي، مؤكدةً على استمرارية العمل لحماية الحدود والمواطنين من أي محاولات تهديد أمن البلاد.

وزارة الدفاع الروسية بيلجورود بريانسك