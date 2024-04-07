تامر عبدالمنعم يكشف سر توقف فريد الديب عن تناول الدواء قبل وفاته

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّ فريد الديب أوقف الحصول على دوائه قبل 7 أشهر من وفاته، مشيرًا إلى أنه كان مصابا بمرض سرطان الدم منذ عام 2015.



وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «كان حد بيسافر له يجيب الدواء بتاعه ستوكات وبعد وفاة إيمان الديب خالة أولادي، أصيب باكتئاب شديد، إذ ماتت في التاسعة والأربعين من عمرها بسبب كورونا».



وتابع الفنان: «كنت على علاقة طيبة به حتى بعد الانفصال، ومازلت على علاقة طيبة بابنته حتى بعد انفصالنا، لما يكون في عيال مينفعش العلاقة تبقى غير محترمة بعد الانفصال، واتصل بي فريد الديب قبل 3 أسابيع من وفاته وطلبني في المستشفى».



وواصل: "عرفت يومها أنه توقف عن الحصول على الدواء وكانت بطنه منتفخة جدا، ومكنش ينفع يسحبوا المياه، وفهمت إنه الدواء من غير ما يقول لحد خالص وأصبح يواجه الموت، وفي تصوري أنه رفض الحياة بعد وفاة ابنته".

