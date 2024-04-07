ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

تامر عبدالمنعم يكشف سر توقف فريد الديب عن تناول الدواء قبل وفاته

الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّ فريد الديب أوقف الحصول على دوائه قبل 7 أشهر من وفاته، مشيرًا إلى أنه كان مصابا بمرض سرطان الدم منذ عام 2015.

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «كان حد بيسافر له يجيب الدواء بتاعه ستوكات وبعد وفاة إيمان الديب خالة أولادي، أصيب باكتئاب شديد، إذ ماتت في التاسعة والأربعين من عمرها بسبب كورونا». 

وتابع الفنان: «كنت على علاقة طيبة به حتى بعد الانفصال، ومازلت على علاقة طيبة بابنته حتى بعد انفصالنا، لما يكون في عيال مينفعش العلاقة تبقى غير محترمة بعد الانفصال، واتصل بي فريد الديب قبل 3 أسابيع من وفاته وطلبني في المستشفى». 

وواصل: "عرفت يومها أنه توقف عن الحصول على الدواء وكانت بطنه منتفخة جدا، ومكنش ينفع يسحبوا المياه، وفهمت إنه الدواء من غير ما يقول لحد خالص وأصبح يواجه الموت، وفي تصوري أنه رفض الحياة بعد وفاة ابنته".
 

الفنان تامر عبدالمنعم الإعلامية بسمة وهبة فريد الديب