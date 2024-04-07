عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مُختلفة في مخيم النصيرات، وفي رفح، بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي استهدف مدنيين في بلدة النصر شمالي «رفح» جنوب القطاع.

وتم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال فجر اليوم شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ولازال هناك عدد آخر تحت الأنقاض.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في غزة، في الـ 24 ساعة السابقة لبيانها، ما أدى لاستشهاد 38 شخصا، واصابة 71 آخرين.