البيت الأبيض: الولايات المتحدة تتطلع إلى عقد لقاء مع إسرائيل

قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحديد موعد لاجتماع "وجها لوجه" في "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" بعد الاجتماع الافتراضي الذي عقد الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يأتي الاجتماع "الحضوري" بعد أن ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة أولية لسفر وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة للقاء نظرائه حول العملية في رفح.

ونقلت الصحيفة عن كيربي قوله "لقد عقدنا اجتماعًا افتراضيًا الأسبوع الماضي. ونتوقع عقد اجتماع شخصي (حضوري) مع الإسرائيليين في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك. ما زلنا نعمل على تضييق الجدول الزمني".

وأضاف: "نأمل أن نكون قادرين على تقديم تفكيرنا بمزيد من التفصيل، وبعض بدائلنا، وأنواع الأشياء التي نريدهم أن يتعلموها من تجاربنا الخاصة، حول كيفية للقيام بعمليات في هذا الصدد".

وألغى نتنياهو زيارة الوفد بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، مما يؤدي إلى وقف إطلاق نار "دائم ومستدام". كما طالب القرار "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وعقد المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون بعد ذلك اجتماعًا افتراضيًا في الأسبوع الماضي، وقال مسؤول أمريكي في ذلك الوقت: "نتوقع اجتماعات متابعة شخصيًا بعد العمل الإضافي الذي تقوم به فرق الخبراء".

وعندما ألغى المسؤولون الإسرائيليون الوفد المخطط له إلى الولايات المتحدة، رد كيربي في ذلك الوقت قائلا إن البيت الأبيض "في حيرة" من هذا القرار. وقال إن امتناع البيت الأبيض عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لا يشكل تحولا في سياسته.