شيخ العرافين يصدم تامر عبدالمنعم: "كنت بتعمل إيه في كازينو القمار؟!"

واجه شيخُ العرافين الفنانَ تامر عبدالمنعم، بقوله إنه كان موجودا في كازينو للقمار في لندن، ليرد الأخير: «أنت عبيط ولا إيه؟! أنت شفتني ولا ايه»، ليواصل شيخ العرافين: «شوفت الاسترليني كان مغرقك بكاوي بكاوي».

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «أنا كنت معزوم هناك، لكن مكنتش لوحدي، لأني كنت معزوم على كازينو قمار من صديق ومراته في فندق».

وتابع الفنان: «الصديق الذي دعاني إلى الفندق كان مقيما هناك وكان يلعب، جلست بجواره وهو يلعب، انا لستُ غنيا مثله كي ألعب معه.. وهذه الواقعة حدثت منذ 8 سنين».



