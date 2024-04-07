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الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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فضائيات

شيخ العرافين يصدم تامر عبدالمنعم: "كنت بتعمل إيه في كازينو القمار؟!"

الفنانَ تامر عبدالمنعم
الفنانَ تامر عبدالمنعم
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واجه شيخُ العرافين الفنانَ تامر عبدالمنعم، بقوله إنه كان موجودا في كازينو للقمار في لندن، ليرد الأخير: «أنت عبيط ولا إيه؟! أنت شفتني ولا ايه»، ليواصل شيخ العرافين: «شوفت الاسترليني كان مغرقك بكاوي بكاوي». 
وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «أنا كنت معزوم هناك، لكن مكنتش لوحدي، لأني كنت معزوم على كازينو قمار من صديق ومراته في فندق». 
وتابع الفنان: «الصديق الذي دعاني إلى الفندق كان مقيما هناك وكان يلعب، جلست بجواره وهو يلعب، انا لستُ غنيا مثله كي ألعب معه.. وهذه الواقعة حدثت منذ 8 سنين». 

 

شيخ العرافين الفنان تامر عبدالمنعم الإعلامية بسمة وهبة