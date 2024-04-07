حفل إفطار رمضانى بكلية الإعلام جامعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة عين شمس، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل إفطار جماعي، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وتحت إشراف هبه شاهين عميد الكلية، سلوى سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حضر حفل الإفطار الجماعي حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، مى زايد المدرس المساعد، خلود خالد المعيدة بالكلية، بالإضافة إلى الطالبة منة خالد رئيس الاتحاد، والطالبة ريماس محسن نائبة رئيس الاتحاد، و الأخ الأكبر للأسرة محمد وليد، والأخت الكبرى للأسرة ميرولا ناجي، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب، وذلك وسط أجواء رمضانية شملت عددا من الفقرات الغنائية والفنية المتنوعة والابتهالات الدينية.

أعربت هبه شاهين عميدة الكلية عن سعادتها بإقامة أول حفل إفطار رمضاني بالكلية وأشادت بالتنظيم المتميز لفعاليات الحفل والأجواء الرمضانية التى سادت خلاله ووجهت الشكر للقائمين على تنظيم الحفل وهنأت الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك.