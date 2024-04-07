تامر عبدالمنعم: القضايا لسه شغالة مع محمد فؤاد.. ووساطة عمرو دياب لم تنجح

أكد الفنان تامر عبدالمنعم، أنه طالب نقابة المهن الموسيقية بمنع الكبار من الغناء بفلاشة بسبب انتهاء صلاحية أصواتهم.

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «مصطفى كامل صديقي، وقال إنه منع مَن يغنون بالفلاشة، ولكن هناك نجوم كبار يغنون بفلاشة، وبالتالي، فإن هذا ليس بعدل».

من ناحية أخرى، تحدث عن صلحه مع المطرب محمد فؤاد منذ 5 سنوات، إلا أن القضايا استمرت بينهما، قائلا: «اتصالحنا والموضوع خلص بمشاكله، لكن محمد فؤاد لسه شغال في قضيته وأنا لسه شغال في قضيتي، لكن نلتقي وبنسلم على بعض مفيش حاجة والدم عمره ما يبقى مياه، والمحكمة هي اللي تقول مين معاه حق، وعمرو دياب توسط للصلح بيننا وعمل قعدة كيبرة في فندق شهير حضرها أحمد آدم ومحمد لطفي ورؤوف عيد ومحمد فؤاد، وقبلها قالي اللي هحكم بيه هيتعمل وافقت، لكن لما كلم محمد فؤاد رجع لي تاني وقالي مفيش فايدة».

