تامر عبدالمنعم: هند صبري مثّلت في مصر بسبب منعي لزينة من المشاركة بـ«مذكرات مراهقة»

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنّه كان خطيب الفنانة زينة في عام 1999، مشيرًا إلى أنه منعها في التمثيل: "اتخانقت معاها ورحت جيبتها من شعرها من عند إيناس الدغيدي واستخبت تحت الترابيزة مني وورتها أيام سوداء".

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «الترابيزة عند إيناس الدغيدي كانت كبيرة، ولما زينة كانت بتختفي مني، كان اللي في دماغي إنها بتكذب عليّ وبتحب واحد تاني، لكن طلعت غنها كانت بتخطط لفيلم مذكرات مراهقة رغم اتفاقنا على عدم عملها بالتمثيل».

وتابع الفنان: «ذهبت إلى العمارة التي بها مكتب إيناس الدغيدي وطلبت منه أن ينتظر بالأسفل، وعندما دخلت إلى هناك هجمت عليهم، وإيناس قالت لي أنت مجنون، ونزلت جريت ورا زينة، وهذا الموقف تسبب في مجئ هند صبري إلى مصر لأنها من جسدت الشخصية، منعت زينة من التمثيل لحد ما سيبنا بعض».

