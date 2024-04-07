الكسوف الكلي للشمس المرتقب غدا الإثنين .. ما هو وكيف يحدث؟

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن السماء يوم الاثنين المقبل الموافق 8 أبريل 2024 الجاري، على موعد مع الكسوف الكلي للشمس 2024 ويمكن رؤيته من خلال بلاد عدة على مستوى العالم.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن السماء يوم غدا الموافق الاثنين 8 أبريل 2024 الجاري، على موعد مع الكسوف الكلي للشمس 2024 ويمكن رؤيته من خلال بلاد عدة على مستوى العالم.

الكسوف الكلي للشمس 2024





ووفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه ليس هناك فرصة لكافة البلاد في مراقبة الكسوف الكلي للشمس 2024، وستكون أماكن الكسوف الكلي للشمس 2024

ووفقا لما هو معلن فإنه يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس 2024 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، ويمكن رؤيته جزئيا في غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الباسيفيكي، المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، ويغطي الكسوف الكلي مساحة 197.5 كم، ويستغرق 4 دقائق و28 ثانية.

ماهو كسوف الشمس

كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضئ.



الكسوف الكلي للشمس

وبالرغم من أن القمر يتواجد مرة واحدة في مطلع شهر قمري بين الشمس والأرض أي يمكن للقمر أن يكون في طور المحاق ،ولكنه أبعد من أن يصل ظله إلى الأرض فلا يحدث الكسوف حينها وكذلك قد يكون القمر في طور البدر وبعيدًا في مداره عن الأرض بحيث لا يحدث الخسوف ويعود هذا إلى المدلر الإهليجي للقمر حول الأرض وميل مدار القمر حول الأرض على المستوى الكسوفي بزاوية 5 درجات بحيث لا تتواجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة مطلع ومنتصف كل شهر.

ويتقاطع مدار القمر في دورانه حول الأرض مع المستوى الكسوفي في موضعين يسميان العقدة الصاعدة ،والعقدة النازلة فلو كان مستوى مدار القمر حول الأرض منطبقا على المستوى الكسوفي لحصل كسوف نهاية كل شهر قمري ،لحدث خسوف قمري منتصف كل شهر قمري لكن ظل القمر لا يسقط على الأرض إلا عندما يكون القمر في إحدى عقدتيه أو قريبا منهما لافتا إلى أن فترة الكسوف ترتبط بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر.

وتحدث أطول فترة للكسوف الكلي عندما يكون القمر اقرب ما يكون إلى الأرض وتكون الأرض في الأوج اي أبعد ما تكون عن الشمس

وتستمر عملية الكسوف الكلي من بدايتها إلى نهايتها قرابة الثلاث ساعات ونصف. أما مرحلة الكسوف الكلي (أي استتار قرص الشمس بشكل كاملفهي تتراوح من دقيقتين إلى سبع دقائق في أحسن الأحوال، ويعود السبب إلى أن قطر بقعة ظل القمر على الأرض لا يصل في أحسن الأحوال لأكثر من 270 كيلومتر، وبما أن سرعة حركة ظل القمر على الأرض تبلغ قرابة 2100 كيلومتر في الساعة فان المسافة 270 كم تقطع خلال مدة تقارب السبع دقائق. لهذا لا تدوم مدة الكسوف الكلي أكثر من هذه المدة أبدا.

قد يستمر لأكثر من ساعتين في حين أن الطور الكلي (لحظة حجب القرص الشمسي) لا تتعدى زمناً أقصاه 7.5 دقيقة في أي مكان يقع فيه الكسوف الكلي.