ضبط نيجيريين و11 مصريًا لاتجارهم بالعملة في 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 13 شخصا من بينهم شخصان يحملان الجنسية النيجيرية، لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي، بمدينة 15 مايو.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام تشكيل عصابي بالإتجار في النقد الأجنبي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث القسم عن قيام تاجر سيارات وسائق و11 شخصا آخرين من بينهم اثنين يحملان الجنسية النيجيرية، بالإتجار في العملات الأجنبية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم علي ما يقرب من 13 ألف دولار، و2 مليون جنيه، وماكينة عد أموال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.