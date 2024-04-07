مصطفى شعبان: درست الطب وحولت لإعلام وخبيت على أهلي

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه في فترة الدراسة تمر على والديه من أجل تغير مسار دراسته من دراسة الطب إلى دراسة الإعلام، معقبا: "محستش نفسي في طب خالص و مقدرتش أكمل فبها لقيت نفسي عايز أروح إعلام".

وشدد "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه درس الطب لمدة عام دراسي واحد، وبعدها حول للاعلام للدراسة بها، موضحا أن لم يخبر أهله بفكر رحيله من كلية طب لإعلام، قائلا:"مقولتلهمش الا أما روحت اعلام ودرست وقضيت وقت فيها ودخلت الامتحان".

وأشار إلى أن رد فعل أسرته على انتقاله من دراسة الطب لدراسة الإعلام كان الضحك الهستيري ومفاجأة كبيرة لهم، موضحا أنه لم يخبرهم من البداية لعدم توقعه رد فعلهم على هذا الخبر.