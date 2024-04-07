ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ بمطار القاهرة الدولي

الأمين العام للمجلس
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته، وأحوال العاملين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل بكافة قطاعات المجلس المختلفة.

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لهم حيث أن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس  الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.

الاهتمام بالعنصر البشرى الإدارة المركزية الأمين العام للمجلس الأعلى الدكتور محمد اسماعيل خالد أمين العام للمجلس الأعلى للآثار منصب