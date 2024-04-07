أحمد نعينع: التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن التبرك بالضريح في أي مسجد لا يخالف الشرع والدعوات في مساجد الأضرحة تكون لرب العباد وليس لصاحب الضريح.

وأضاف الخلالي خلال لقائه، ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر تفك كل كرب وضيق وتقضي الحاجات، والقران يقول:" إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وأكمل أن الدرويش هو من يُقيم شعائر الله بتطبيق تعاليم الإسلام، والدروشة لا تمنع العمل والإنتاج، لأن العمل ضروري مع العبادة.