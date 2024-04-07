أحمد نعينع: أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي من الدراويش الحقيقيين

قال الدكتور أحمد نعينع قارئ القرآن الكريم، إن دولة التلاوة ظهرت مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مسميات أطلقها المستمعين، مشيرا إلى أن عبد الحليم محمود من أكبر رموز مملكة الدراويش

وأضاف الخلالي خلال لقاءه، ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة الحياة، أن الدكتور أحمد عمر هاشم ومولانا الشيخ الشعراوي من الدراويش الحقيقيين والمُتحققين ولهم كرامات رأيتها بنفسي

وتابع نعينع تيسر لي قراءة القرآن الكريم في المسجد الحرام وكذلك في يوم عرفة، والتعايش أثناء القراءة يتوقف على المكان.

واكمل ان الدرويش هو من يقيم شعائر الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل ذلك رأي شخص مقيم في المسجد واخيه يصرف عليه، فقال اخاك اعبد منك، لذلك العبادة لها اوقاتها، وليس مطلوب الجلوس في المسجد دوال العمر دون عمل.

واختتم أن الشيخ إسماعيل صادق العدوي من أقطاب الصوفية، وسمعت أنه ناجى ربه في العمرة لحجب الرؤية والكشف عنه.