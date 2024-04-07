كيربي يرجح انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب غزة بهدف "الاستراحة"

أعرب مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عن اعتقاده أن إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو "استراحة" على الأرجح لقواته.

وقال كيربي في تصريحات اوردتها قناة الحرة الامريكية اليوم الاحد - "من الصعب معرفة ما يعنيه هذا الانسحاب الآن، وبحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأحد مغادرة كافة الألوية لجنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية، عدا لواء واحد مهمته تتمثل في منع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمالي القطاع.