رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية بعد توقعات الأرصاد بسقوط أمطار

أعلنت محافظة الاسكندرية منذ قليل عن حالة الطقس طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة غدًا الإثنين ٨ أبريل ٢٠٢٤.

وحرصت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، على رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات اعتبارا من الساعة ٧ مساء اليوم الأحد، ومواصلة أعمال التطهير للشنايش والمطابق ورفع الكفاءة، ووقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة.

وشهدت الإسكندرية اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة التي سجلت اليوم 21 درجة مئوية بعد موجة من الطقس الحار الدافئ، مع سرعة رياح 26 كم/ساعة، تزامنا مع ارتفاع نسبة رطوبة وصلت إلى 65%.

وعبر صحفتها الشخصية على موقع فيس بوك أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، عن تأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعى لدخول فصل الربيع حيث التقلبات الجوية السريعة.