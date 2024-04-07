ads
الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى طلاب المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بكلية حقوق عين شمس  زيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق .

وأجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم  بصحبة  مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية ، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع  المستشار ياسر حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

جاء ذلك فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،  ومحمد صافي عميد كلية الحقوق.

الدعوى المدنية اللجنه الثقافيه جامعة عين شمس جولة تفقدية حقوق عين شمس