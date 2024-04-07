رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

أجرى طلاب المرافعات باللجنة الثقافية بإدارة رعاية الشباب بكلية حقوق عين شمس زيارة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برفقة سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ووكيل الكلية الأسبق .

وأجرى الطلاب جولة تفقدية داخل أروقة مجمع المحاكم بصحبة مسئوليها ، ثم استمعوا إلى محاضرة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية ، وحضروا إحدى جلسات المحكمة، واختتمت الزيارة بلقاء مع المستشار ياسر حسين ، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.

جاء ذلك فى إطار حرص إدارة كلية الحقوق بجامعة عين شمس على صقل معارف ومهارات الطلاب، والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للمقررات الدراسية وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ومحمد صافي عميد كلية الحقوق.