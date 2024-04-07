المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن قضيتنا

حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا من عواقب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشاد الشوا ـ في مقابلة خاصة على قناة (النيل) الإخبارية اليوم (الأحد) - بالجهود المصرية المتواصلة لإيقاف العدوان وإيصال المساعدات بأشكالها المختلفة إلى شمال قطاع غزة، داعيا لترجمة المواقف الدولية إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإرسال الأسلحة لإسرائيل.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ كافة التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بمنع جريمة الإبادة وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا حاجة القطاع إلى حوالي 1000 شاحنة بشكل يومي لسد الاحتياجات اللازمة للمواطنين وللحد من العواقب الكارثية الناجمة عن نقص المستلزمات الإنسانية والطبية التي تسببت في تفاقم حالة المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض.