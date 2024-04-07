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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

28 رمضان.. موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب
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 يوافق اليوم الأحد  اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الذي فيه ليلة خير من ألف شهر.  ويحرص المسلمون كل يوم على معرفة موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة.

وحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة، يحين موعد رفع أذان مغرب اليوم الأحد 28 من رمضان، في محافظة القاهرة،  في الساعة الساعة 6.18 مساء.
ويرفع أذان صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.37 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.
ويصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و30 دقيقة.

مواقيت الصلاه بالمحافظات 
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر 410 صباحًا
صلاة الظهر 11:58 صباحًا
صلاة العصر 31: 3 مساءً  
صلاة المغرب 6:18 مساءً  
صلاة العشاء  7:36 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:12 صباحًا  
صلاة الظهر 12:02 مساءً  
صلاة العصر 3:36 مساءً  
صلاة المغرب 6:22 مساءً  
صلاة العشاء 7:43 مساءً 
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية 
صلاة الفجر 4:04 صباحًا  
صلاة الظهر 11:53 صباحًا  
صلاة العصر 3:27 مساءً  
صلاة المغرب 6:14 مساءً 
صلاة العشاء 7:33 مساءً    
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:01 صباحًا  
صلاة الظهر 11:45 صباحًا  
صلاة  العصر 3:17 مساءً.

الهيئة العامة للمساحة صلاة العشاء والتراويح محافظة القاهرة مواقيت الصلاه بالمحافظات موعد آذان المغرب العشاء