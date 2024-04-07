المخابرات البريطانية: تزايد متوسط خسائر روسيا اليومية في الحرب ضد أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن تزايد متوسط خسائر روسيا اليومية في الحرب ضد أوكرانيا عامًا بعد عام. وذكرت الوزارة، في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد أنه منذ الغزو الواسع النطاق، ارتفع عدد الضحايا اليومي بأكثر من 500 شخص.



وأضافت أنه منذ الغزو واسع النطاق في فبراير 2022، تكبدت القوات الروسية ما متوسطه 658 ضحية يوميا، لافتا إلى أنه في كل عام، ارتفع متوسط الخسائر اليومية (القتلى والجرحى أثناء القتال) من 400 في عام 2022 إلى 693 في عام 2023، وإلى 913 في الربع الأول من عام 2024 الجاري.



وفي الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أنه خلال شهر مارس، انخفض متوسط عدد الضحايا اليومي في روسيا بمقدار 74 – إلى 913 شخصًا يوميًا.



ولفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن انخفاض الخسائر الروسية يرجع إلى انخفاض الهجمات على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال الشهر الماضي.

ورجحت أن "الانخفاض في عدد العمليات الهجومية الروسية يرجع إلى عدد من العوامل: فترة الراحة لإعادة التسلح بعد احتلال أفدييفكا والنية لتقليل عدد الضحايا خلال الحملة الرئاسية الروسية ".



من جهتها، وصفت السلطات في روسيا الوضع في مدينة أورسك بمنطقة /أورينبورج/ بجبال "الأورال" بـ"الحرج" وذلك بعدما تفاقمت خلال الساعات الأخيرة وبعد مرور يومين من انهيار سد أدى إلى ذوبان الجليد بالكامل وإجلاء عدة آلاف من السكان.



وقال وزير الطوارئ الروسي " ألكسندر كورينكوف" لدى وصوله إلى هذه المدينة الصناعية التي يقطنها أكثر من 200 ألف نسمة والقريبة من الحدود مع كازاخستان إن الوضع في مدينة "أورسك" المغمورة بالمياه أصبح حرجا.



وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق المنكوبة وأقيم في أورسك 11 مركزا للإيواء المؤقت تضم أكثر من 8 آلاف سرير لاستقبال النازحين، ويقيم فيها حاليا 510 أشخاص.. وفي "أورسك"، غمرت المياه أكثر من 4500 منزل.



وقررت لجنة حكومية في اجتماع عقد في "أورينبور" برئاسة "كورينكوف" في وقت سابق اليوم /الأحد/ "تصنيف الوضع في مقاطعة أورينبورج على أنه حالة طوارئ فدرالية وتحديد المستوى الفدرالي للاستجابة".



وكان انهيار سد في مدينة أورسك، الواقعة على الحدود بين روسيا وكازاخستان، قد أدى إلى حدوث كارثة أجبرت السلطات الروسية على إجلاء 11 ألف شخص من منازلهم.



من ناحية أخرى، أعلن المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيا النووية التابع لروسيا، أن طائرات مُسيرة أوكرانية هاجمت المحطة بعد 20 دقيقة من تفتيش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال المكتب، في بيان صحفي، اليوم/الأحد/، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن:"طائرات مسيرة /كاميكازي/ أوكرانية هاجمت أراضي محطة زابوروجيا النووية".



وأوضح أن هذا الهجوم وقع بعد 20 دقيقة من زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنطقة. ولم يفصح البيان عن أضرار أو خسائر جراء الهجوم، ولم يتطرق إلى التفاصيل.