أمن الجيزة يحرر موظفا بشركة اتصالات شهيرة أثناء محاولة اختطافه بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في تحرير موظف بشركة اتصالات شهيرة أثناء محاولة سائق اختطافه بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت البداية، خلال مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بمدينة 6 أكتوبر، تناهي لسماعهم استغاثة من داخل سيارة ملاكي، وبتفتيش السيارة تبين قيام مالكها سائق، باحتجاز موظف بشركة اتصالات شهيرة، ومحاولة خطفه، ظنا منه وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه، وزوجة المتهم التي تعمل معه بذات الشركة، وتم ضبط المتهم واقتياد الطرفين إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة النيابة مباشرة التحقيقات.