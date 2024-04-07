محافظ كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفد الكنيسة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، مطران عام كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبرارى، وحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والقمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا، وجورج سمير منسق الشؤون الدينية، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين لوطننا الغالي دوام الأمن والاستقرار وأن يحفظ الله مصر والمصريين ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه رحب محافظ كفر الشيخ بوفد الكنيسة معربًا عن شكره وتقديره لزيارتهم مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته وسيظل النموذج المصري متميزًا في قوته ووحدته، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



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