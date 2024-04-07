زراعة أشجار مثمرة وزينة فى 3 مراكز بالمنيا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

تواصل الوحدات المحلية،جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، وذلك تحت توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



من جانبه، تابع المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال تنسيق وزراعة 79 شجرة مثمرة بالطريق الدائرى وعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث قامت إدارة تطوير وتجميل المدينة بقص فروع الأشجار الكبيرة والتي تحجب الرؤية بطريق مصر أسوان الزراعي، أمام "قرية الكفور" في نطاق "قرية ابو عزيز"، كما تم ري النباتات بجوار ميدان الشهيد وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ومتابعة نظافة الطرق وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.



كما تابع رئيس مركز ومدينة سمالوط الدكتور سعيد محمد، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، حيث تم زراعة 50 شتلة مثمرة وقص وتهذيب الأشجار الموجودة على طريق مصر أسوان الزراعي أمام نطاق الوحدة المحلية لـ"قرية قلوصنا".



وفى ذات السياق، أوضح هشام فايز رئيس مركز بنى مزار، أنه تم زراعة 200 شجرة مثمرة بمدخل "قرية صندفا" لتجميل مدخل القرية واستدامة المناطق الخضراء على الطرق، مؤكدًا استمرار الوحدة المحلية فى أعمال تجميل وتطوير الطريق الدائري بـ"قرية القيس" واستكمال بناء الأحواض لزراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.

