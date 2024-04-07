ديربى "الشمال الغربى".. تشكيل هجومى لمانشستر يونايتد أمام ليفربول

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، فى ديربى "الشمال الغربى"، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون فان بيساكا، هاري ماجواير، ويلي كامبوالا، ديوغو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أليخاندرو غارناتشو، راسموس هويلوند.

ويحتل فريق ليفربول الوصافة "المؤقتة" لترتيب جدول مسابقة الدورى الإنجليزى برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ارسنال المتصدر والمتقدم بمباراة، بينما يحتل فريق مانشستر يوناتيد المركز السادس برصيد 48 نقطة.