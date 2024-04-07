معرض فني "نقطة وخط" وعرض عرائس ماريونيت (شخصيات رمضانية) بكلية تربية نوعية الفيوم

افتتح الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا بعنوان "نقطة وخط"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

وعرضًا فنيًّا لعرائس الماريونيت (شخصيات رمضانية) لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة بقسم التربية الفنية.

بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، الدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وذلك اليوم الأحد بالكلية.

أعرب الدكتور عاصم العيسوي عن سعادته لما لمسه من تنوع واختلاف بين المعارض التي أقامتها الكلية، مما يظهر مدى ما يتمتع به طلاب وطالبات الكلية من مواهب وقدرات فنية، صُقلت بالدراسة الأكاديمية والتدريب العملي التطبيقي.

أكد الدكتور هاني عبدالبديع أن كلية التربية النوعية تهتم بإقامة المعارض الطلابية لتنمية قدرات ومهارات الطلاب فى كافة أنواع الفنون بأقسام الكلية لاكتشاف مهاراتهم ودعمها والتوجيه السليم لها من خلال متابعة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أن الأعمال الفنية قام بتنفيذها طلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية ضمن مقرر أسس التصميم، وأضافت أن المعرض يشمل ٥٦ عملًا فنيًّا مستوحى من الطبيعة بكافة مكوناتها استخدم فيها الطلاب اقلام التحبير في الرسم والتنقيط وخلفيات من أوراق الكرتون الناصبيان تم توظيفها بمهارة ورؤية فنية لإنتاج عمل فني واضح المعني مكتمل التفاصيل.

وفي ذات السياق أشارت الدكتورة علا اليمني بقسم التربية الفنية إلى عرض العرائس المتحركة أنه يأتي ضمن مقرر الأشغال الفنية لطلاب الفرقة الثالثة.

وأضافت أن العرائس ليست دمى تتحرك عبر الخيوط بل فن يعتمد على قواعد في الحركة والشكل وتكوين الرؤية، حيث استوحى الطلاب الشخصيات الرمضانية المتعارف عليها خلال تنفيذ العرائس بخامات بسيطة من الأقمشة والفوم والهياكل الخشبية والخيوط والألوان فضلًا عن خامات أخرى متنوعة.