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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صيدلية المنصورة تنظم محاكاة لتجربة إخلاء آمن ومجابهة حرائق

محاكاة حريق بكلية
محاكاة حريق بكلية صيدلية المنصورة
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نفذت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة محاكاة لتجربة إخلاء أمن وكيفية مجابهة الحرائق في أحد مباني الكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية علي كيفية التعامل في حال حدوث حريق وتطبيق ذلك عمليا.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة وريادة الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتور هاني إبراهيم قناوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، الدكتور خالد بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يسرا الفار مدير برنامج الفارم دى، الدكتورة ماريهان مقلد مدير برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي وإشراف
المهندسة رشا أحمد السيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، منى الحديدي منسق السلامة والصحة المهنية بالكلية.
كما تم تنفيذ تجربة الإخلاء تحت إشراف عميد أشرف جلال مديرا أداره الحماية المدنية بالدقهلية وقام بتنفيذ التجربة عقيد ياسر البردويل وكيل الإدارة الحماية المدنية بالدقهلية ونقيب محمد توحيد ورجال الإطفاء والإنقاذ من الحماية المدنية.
وقد تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق بعد اتصال من إدارة الكلية بنشوب حريق في أحد المعامل وتم إخلاء الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى نقاط التجمع الآمن وعمل محاكاة لإنقاذ أحد الطلاب أصيب باختناق من الدخان المنبعث من الحريق وتم إنقاذه بواسطة الأطقم المدربة من إدارة الحماية المدنية ونقله إلى سيارة الإسعاف لتلقى العلاج وتمت مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.

إدارة السلامة والصحة المهنية الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الصيدلة رئيس جامعة المنصورة