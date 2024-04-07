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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد لمتابعة نسب التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز ، رافقه  نائبه محمد موسي ، هناء عقيلة رئيس حي غرب ، المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الري ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .
حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد علي مساحة 500 م تقريباً ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم  ، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل ، ووجه المحافظ برفع معدلات الإنجاز  لخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
كما تفقد محافظ المنوفية مشروع فينيسيا مول الجديد أحد المشروعات الإستثمارية  بشبين الكوم والذى تم  تطويره واستغلاله بالشراكة بنظام حق الإنتفاع  بما يساهم في تعظيم  موارد المحافظة من أصول الدولة الغير مستغلة ، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار ، مشيراً إلى أن الإستثمار عصب التنمية وأن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في إقامة مشروعات تساهم بدورها في دفع عجلة الإنتاج وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
هذا وقد تفقد المحافظ كوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم ، لمتابعة إنتظام الحركة المرورية بإعتباره مدخل هام وحيوي للعاصمة .

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حى غرب شبين الكوم فينيسيا محافظ المنوفية شبين الكوم