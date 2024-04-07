الدوري الإيطالي.. فروسينوني يخطف نقطة ثمينة من بولونيا

خطف فريق فروسينوني نقطة ثمينة، من ضيفه بولونيا، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "استاد بينيتو ستيربي"، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون اهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ولكن فشل كل فريق فى فرض اسلوب لعبه على الآخر، ولم يتمكن كل منهم من ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى اهداف.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد بولونيا 58 نقطة فى المركز الرابع، بينما اصبح رصيد فروسينوني 26 نقطة فى المركز الـ 18 من ترتيب الدورى الإيطالى.