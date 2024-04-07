رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بترقية 45 عضوا بهيئة التدريس

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بترقية ٤٥ عضو هيئة تدريس بالجامعة؛ للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في كليات بالجامعة.

وتضمّن القرار؛ منح ١٠ أعضاء هيئة تدريس درجة أستاذ، و١٣ عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، ٢٢ عضو هيئة تدريس درجة مدرس.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة؛ إلى السادة اعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم؛ متمنياً لهم دوام التقدم والرقي؛ كما وجه؛ بضرورة مواكبة التطور، والتقدم العلمي، والتكنولوجي في مختلف التخصصات، والتركيز على احتياجات المجتمع، و العمل على تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية؛ تعزيزاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.