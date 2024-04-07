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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بترقية 45 عضوا بهيئة التدريس

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بترقية ٤٥ عضو هيئة تدريس بالجامعة؛ للدرجات العلمية أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، في كليات بالجامعة.

وتضمّن القرار؛ منح ١٠ أعضاء هيئة تدريس درجة أستاذ، و١٣ عضو هيئة تدريس درجة أستاذ مساعد، ٢٢ عضو هيئة تدريس درجة مدرس.

  وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي، بخالص التهنئة؛ إلى السادة اعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم؛ متمنياً لهم دوام التقدم والرقي؛ كما وجه؛ بضرورة مواكبة التطور، والتقدم العلمي، والتكنولوجي في مختلف التخصصات، والتركيز على احتياجات المجتمع، و العمل على تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر المنظومة التعليمية، والبحثية؛ تعزيزاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.

التقدم العلمي والتكنولوجي الدكتور احمد المنشاوي المنظومة التعليمية هيئة تدريس رئيس جامعة أسيوط