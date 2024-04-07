المقاومة الفلسطينية تعلن قصف أشكول ومستوطنات بغلاف غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مقاتليها قصفوا منطقة أشكول ومستوطنات بغلاف غزة برشقة صاروخية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت أن 5 صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه غلاف غزة، مضيفة أن القبة الحديدية اعترضت عددا منها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن انسحابه من جنوب قطاع غزة بعد أربعة أشهر من القتال في منطقة خان يونس.

ولا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أن لواء ناحال يتولى مهمة تأمين ما يسمى بممر نتساريم، الذي يعبر قطاع غزة من منطقة بئيري في جنوب إسرائيل إلى ساحل القطاع.

ويمكّن الممر الجيش الإسرائيلي من تنفيذ غارات في شمال ووسط غزة، ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، ويسمح للمنظمات الإنسانية بإيصال المساعدات مباشرة إلى شمال غزة.