تقديم الخدمات البيطرية لـ 490 رأس ماشية خلال قافلة مجانية بقرية الحواصلية بمركز المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها .



من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، قدمت خلالها خدماتها البيطرية لـ 490 رأس ماشية، شملت علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، وجس وفحص باستخدام جهاز السونار، وتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

