فوز جامعة دمياط ببطولة الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل

فاز فريق جامعة دمياط على فريق جامعة المنصورة الجديدة بنهائي بطولة الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم و تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس بنتيجة 4- صفر وذلك بقيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة.

نظم البطولة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار " دورة الصداقة " في الفترة من 21 مارس الموافق 11 رمضان حتى 2 أبريل الموافق 23 رمضان ، و ذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب ، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة،والدكتور احمد المطرى الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية،والدكتور مصطفى محمود الأستاذ المساعد بكلية الآداب،و بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة .

وفاز الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة في بطولة جامعات الساحل بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.

جدير بالذكر أن الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم شهدت تسجيل 114 هدف خلال 31 مباراة بمشاركة 168 لاعب و بمشاركة 6 جامعات .