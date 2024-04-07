دورة تدريبية عن التحول الرقمي بجامعة سوهاج

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "أساسيات الحاسب الآلي"، وذلك تماشياً مع سياسية الجامعة للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي في العملية التعليمية، حيث استهدفت طلاب كلية التجارة، وذلك بنادي تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح أحد متطلبات العصر في الجمهورية الجديدة، حيث ان مثل هذه الدورات تساعد الطالب في التعرف على الدخول على منصات الكتاب الجامعي بشكل سليم، الي جانب انها لها دور في تأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للطلاب، وذلك لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدماً نحو التحول الرقمي، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير أداء الطلاب لتلبية مطالب العمل ومواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، ان التدريب تناول كيفية تعظيم العائد من الاوفيس 365 والحوسبة السحابية باستخدام برنامج Onedrive، وكيفية استخدام برنامج الاكسيل فى العمليات المحاسبية، إلى جانب عمل الأبحاث باستخدام Word 365، وعمل العروض التقديمية باستخدام برنامج Powerpoint 365، مضيفاً انه حاضر بها المهندس علاء الصادق المدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.