رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر ، ووفد المرافق لهم وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، و رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ، و رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب رئيس الجامعة بنيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد "الجيزاوى" خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية والشعب المصرى وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة.

من جانبه أكد وفد الكنيسة على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري ، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

