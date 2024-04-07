توزيع كراتين رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية في 11 قرية بالفيوم

وزعت جمعية الأورمان ألف كرتونة مواد غذائية لدعم ألف أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية بعدد (11) قرية وهم قرى الياس واللواج وسليمان وطماوى والبلتاجى ومنصور وعبود وابو شنب وسرور والصعايده وسنرو بمركز ابشواي فى محافظة الفيوم .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة الفيوم.



موضحا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.