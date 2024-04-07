الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لمونزا أمام نابولى

أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا تشكيل فريقه، الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: صامويل بيرينديلي، أرماندو إتزو، بابلو ماري، لوكا كالديرولا.

خط الوسط: جين دانييل أكبا أكبرو، روبيرتو غاليارديني، أندريه كولباني.

خط الهجوم: داني موتا، اليسيو زيربين، ميلان ديوريتش.

ويحتل فريق مونزا المركز الـ 11 برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق نابولى فى المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

